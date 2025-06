Il consigliere federale Ignazio Cassis (foto d'archivio) Keystone

Il Consiglio federale ha approvato oggi i cosiddetti bilaterali III, e li ha inviati in consultazione fino al 31 ottobre. Relazioni stabili e prevedibili con l'UE e i suoi Stati membri rappresentano una necessità strategica, indica l'esecutivo in un comunicato.

«Per il buon andamento di un'economia aperta come quella svizzera, con materie prime limitate e un mercato interno di ridotte dimensioni, la partecipazione ai mercati esteri svolge una funzione essenziale», viene precisato. Con una quota pari a circa il 53% del commercio di beni e servizi, l'UE è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera.

Dopo aver deciso, nel maggio del 2021, di rinunciare all'accordo quadro istituzionale, il Consiglio federale ha vagliato diverse opzioni possibili: aderire allo Spazio economico europeo (SEE) o all'UE, firmare un accordo di libero scambio di vasta portata, non agire affatto oppure proseguire la via bilaterale.

Quest'ultima opzione, «che da 25 anni contribuisce in maniera determinante al successo della Svizzera», è stata ritenuta la più vantaggiosa dal governo.

Invece, «non fare nulla non sarebbe nell'interesse del Paese». La conseguenza non sarebbe lo status quo, ma una partecipazione sempre più limitata al mercato interno, avverte l'esecutivo.

Secondo quanto annunciato in aprile dal governo, al Parlamento saranno presentati quattro decreti federali: uno per la stabilizzazione delle relazioni bilaterali e tre per il loro ulteriore sviluppo nei settori della sicurezza alimentare, dell'elettricità e della sanità.

Nel comunicato viene precisato che con i Bilaterali III, gli atti giuridici dell'UE con carattere legislativo rilevanti per la Confederazione sono 95. Per attuare gli accordi sono previste la modifica di 32 leggi svizzere (di cui 12 subiranno modifiche importanti e 20 solo adeguamenti di minore entità) e l'emanazione di tre nuove leggi.