Il Consiglio federale intende inasprire i requisiti di liquidità e di adeguatezza patrimoniale per otto aziende elettriche di rilevanza sistemica in Svizzera, tra cui l'AET Keystone

Le nuove prescrizioni per le cosiddette «imprese di approvvigionamento elettrico di rilevanza sistemica» permetteranno di limitare i rischi economici.

Ne è convinto il Consiglio federale che oggi ha avviato una procedura consultazione in merito che si concluderà il 14 giugno. Tra le aziende interessate – oltre ad Axpo, Alpiq e BKW – figura anche l'Azienda elettrica ticinese (AET).

La legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell'energia elettrica, di durata limitata, sarà sostituita dopo il 2026 da altre disposizioni, indica una nota governativa odierna.

Come prima nuova legge, a fine 2023, è stata presentata al Parlamento la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso, che consentirà di aumentare la trasparenza nel commercio di energia elettrica, migliorare la vigilanza nonché rafforzare la stabilità del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.

Con il secondo progetto, la revisione parziale della legge sull'approvvigionamento elettrico, verranno limitati i rischi economici derivanti dalle grandi imprese di rilevanza sistemica. L'obiettivo è ridurre al minimo i rischi legati alla liquidità e all'indebitamento eccessivo, precisa ancora l'esecutivo.

Liquidità e capitale proprio

Le imprese e i loro proprietari (soprattutto i Cantoni e i Comuni) devono provvedere affinché dispongano sempre di liquidità sufficiente per la loro stabilità finanziaria, in modo da poter adempiere ai loro obblighi di pagamento anche in situazioni di stress ed evitare il sovraindebitamento. La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) verifica i modelli di liquidità e l'adeguatezza della disponibilità di mezzi propri.

La ElCom può richiedere rettifiche qualora consideri insufficienti le misure intraprese per mantenere la liquidità e il capitale proprio anche in situazioni di stress. Il Consiglio federale può stabilire requisiti minimi di liquidità e capitale proprio nel caso in cui le misure adottate dalle imprese si dimostrino insufficienti.

Le imprese elettriche di rilevanza sistemica devono disporre di un sistema di gestione dei rischi adeguatamente organizzato. Inoltre i membri dell'organo responsabile della direzione generale, della vigilanza e del controllo non possono appartenere all'organo incaricato della gestione dell'impresa.

Imprese interessate

Stando al progetto del Consiglio federale, sono considerate imprese che svolgono funzioni di rilevanza sistemica (mantenere in esercizio impianti elettrici di grandi dimensioni, gestire i gruppi di bilancio, compresa la responsabilità di questi ultimi e la garanzia delle prestazioni di servizio relative al sistema ndr), oltre ad Axpo, Alpiq e BKW anche Primeo Energie AG, Azienda elettrica ticinese (AET), Groupe E SA, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) e Industrielle Werke Basel (IWB).

Mediante decisione la ElCom potrà definire ulteriori aziende come imprese di rilevanza sistemica. Le imprese interessate potranno inoltre esentarsi dal campo di applicazione delle nuove disposizioni di legge se sussistono misure cantonali (o comunali) equivalenti alla regolamentazione federale.

Le prescrizioni a livello di legge garantiranno un esercizio ininterrotto degli impianti di rilevanza sistemica anche in caso di fallimento o di procedura concordataria. Poiché i relativi lavori non sono ancora conclusi, il presente progetto di legge non ne contempla i risultati, conclude la nota.

mp, ats