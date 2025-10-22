  1. Clienti privati
Svizzera Possibili viaggi all'estero solo eccezionalmente per i richiedenti l'asilo

SDA

22.10.2025 - 13:04

Il Centro per richiedenti asilo di Pasture, Balerna.
Il Centro per richiedenti asilo di Pasture, Balerna.
Keystone

Tranne gli Ucraini rifugiatisi in Svizzera, in futuro i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non potranno in linea di massima più viaggiare nel loro Paese di origine o di provenienza oppure in altri Stati.

Keystone-SDA

22.10.2025, 13:04

22.10.2025, 13:11

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) potrà autorizzare tali spostamenti soltanto in casi eccezionali (per esempio in caso di decesso di un parente prossimo o di grave malattia), stando alle modifiche legislative inviate oggi in consultazione fino al 5 di febbraio dal Consiglio federale.

La decisione odierna dell'esecutivo realizza le modifiche della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) adottate dal parlamento nel 2021 e finora mai poste in vigore, spiega una nota governativa odierna.

Il motivo di tale ritardo è l'attivazione dello statuto di protezione S per gli Ucraini da parte dell'esecutivo nel marzo 2022 e la contemporanea decisione di garantire la libertà di viaggio ai profughi provenienti da questo Paese.

Autorizzazione solo in casi eccezionali...

Per questo, dopo aver esaminato diverse varianti di soluzione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha elaborato un messaggio con una regolamentazione speciale per le persone con statuto di protezione S in vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sui viaggi all'estero.

Per i richiedenti asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione occorre ad esempio precisare nelle ordinanze in consultazione i motivi personali particolari per i quali la SEM può autorizzarli in via eccezionale a intraprendere un viaggio in uno Stato che non sia quello di origine o di provenienza.

Va inoltre precisato il momento in cui tali persone possono recarsi nel Paese di origine o di provenienza al fine di preparare la loro partenza autonoma e definitiva dalla Svizzera.

... tranne che per gli ucraini

Le persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina potranno continuare a viaggiare all'estero. A tale scopo, il Consiglio federale intende inserire un'eccezione nella LStrI e nella legge sull'asilo, limitando al contempo le possibilità di viaggio per i richiedenti, le persone ammesse provvisoriamente e altre persone bisognose di protezione.

Questa regolamentazione speciale è applicabile fino all'abrogazione dello statuto S. Non si applica invece nel caso in cui lo statuto di protezione S viene riattivato in un secondo momento e in un altro contesto.

Già lo scorso 8 ottobre il Consiglio federale ha tuttavia deciso che le persone con statuto di protezione S possono soggiornare in Ucraina per 15 giorni per semestre anziché, come finora, per 15 giorni per trimestre.

