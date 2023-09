Palazzo federale a Berna in una foto dello scorso mese di marzo Keystone

Confederazione e Cantoni possono continuare a utilizzare gli impianti della protezione civile se, a causa del numero elevato di domande di asilo, si rendono necessarie capacità di alloggio temporaneo supplementari.

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale promulgando fino a fino 2025 la validità della relativa ordinanza.

In situazione normale, le capacità della Confederazione per la registrazione e l'accoglienza di nuovi richiedenti asilo sono sufficienti. Nel 2015 e nel 2016, quando il numero di domande era «rapidamente e inaspettatamente» aumentato il governo aveva emanato un'ordinanza specifica – chiamata Ordinanza sulla requisizione di impianti di protezione e letti per affrontare situazioni d'emergenza nel settore dell'asilo (OReq) – per poter utilizzare le strutture della protezione civile.

Tale ordinanza aveva una limitazione temporale fissata al 31 dicembre di quest'anno. Dal momento che non si esclude un nuovo aumento del numero di domande d'asilo, il Governo ha oggi deciso, come detto, di prolungarne la validità di due anni.

fc, ats