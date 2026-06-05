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Ecco quanti nel 2025 Calo significativo degli attacchi ai bancomat in Svizzera

SDA

5.6.2026 - 12:12

Nonostante il calo significativo, gli attacchi ai bancomat continuano in Svizzera. Basti pensare all'assalto perpetrato il primo giugno scorso a un distributore automatico di Tramelan, nel Giura bernese
Nonostante il calo significativo, gli attacchi ai bancomat continuano in Svizzera. Basti pensare all'assalto perpetrato il primo giugno scorso a un distributore automatico di Tramelan, nel Giura bernese
Keystone

Nel 2025 sono stati registrati 24 attacchi ai distributori automatici, la metà rispetto all'anno precedente e il numero più basso mai registrato dal 2019. Il tasso di successo dei criminali si è attestato intorno al 30%. Lo si evince da un rapporto sulle misure volte a contrastare gli assalti ai bancomat approvato oggi dal Consiglio federale.

Keystone-SDA

05.06.2026, 12:12

05.06.2026, 12:26

Il documento è stato redatto in risposta a un postulato del Parlamento. In effetti, a partire dal 2019, il numero di attacchi ai distributori automatici di banconote in Svizzera era aumentato notevolmente.

Tali attacchi venivano solitamente perpetrati da piccoli gruppi composti da due a quattro persone. Gli autori erano ben organizzati, risiedevano all'estero e facevano parte di reti ramificate policriminali, viene ricordato in una nota governativa odierna.

Per combattere efficacemente questo fenomeno, i gestori dei distributori automatici, in collaborazione con le autorità, hanno adottato diverse misure in materia di prevenzione, cooperazione e repressione.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: dal 2024 al 2025 si è passati da 48 a 24 assalti ai bancomat. E nel 2022 ne erano stati perpetrati ancora 52, viene ricordato.

Cooperazione internazionale

Poiché tali attacchi sono tuttora compiuti da reti operanti a livello internazionale, è fondamentale la collaborazione tra Confederazione e Cantoni come pure con gli altri Paesi interessati dal fenomeno quali Germania, Francia, Austria e Paesi Bassi.

Proprio questa collaborazione ha permesso tra il 2023 e l'aprile 2026 di arrestare una trentina di persone in Svizzera e all'estero che, secondo le attuali informazioni, sono collegate agli attacchi con esplosivi ai distributori automatici in Svizzera.

Nell'ambito dell'ultimo successo investigativo, i Paesi Bassi hanno arrestato nove presunti autori di questo tipo di attacchi, viene ancora sottolineato nella nota.

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