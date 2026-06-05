Ecco quanti nel 2025
Calo significativo degli attacchi ai bancomat in Svizzera
Nonostante il calo significativo, gli attacchi ai bancomat continuano in Svizzera. Basti pensare all'assalto perpetrato il primo giugno scorso a un distributore automatico di Tramelan, nel Giura bernese
Keystone
Nel 2025 sono stati registrati 24 attacchi ai distributori automatici, la metà rispetto all'anno precedente e il numero più basso mai registrato dal 2019. Il tasso di successo dei criminali si è attestato intorno al 30%. Lo si evince da un rapporto sulle misure volte a contrastare gli assalti ai bancomat approvato oggi dal Consiglio federale.
Il documento è stato redatto in risposta a un postulato del Parlamento. In effetti, a partire dal 2019, il numero di attacchi ai distributori automatici di banconote in Svizzera era aumentato notevolmente.
Tali attacchi venivano solitamente perpetrati da piccoli gruppi composti da due a quattro persone. Gli autori erano ben organizzati, risiedevano all'estero e facevano parte di reti ramificate policriminali, viene ricordato in una nota governativa odierna.
Per combattere efficacemente questo fenomeno, i gestori dei distributori automatici, in collaborazione con le autorità, hanno adottato diverse misure in materia di prevenzione, cooperazione e repressione.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: dal 2024 al 2025 si è passati da 48 a 24 assalti ai bancomat. E nel 2022 ne erano stati perpetrati ancora 52, viene ricordato.
Cooperazione internazionale
Poiché tali attacchi sono tuttora compiuti da reti operanti a livello internazionale, è fondamentale la collaborazione tra Confederazione e Cantoni come pure con gli altri Paesi interessati dal fenomeno quali Germania, Francia, Austria e Paesi Bassi.
Proprio questa collaborazione ha permesso tra il 2023 e l'aprile 2026 di arrestare una trentina di persone in Svizzera e all'estero che, secondo le attuali informazioni, sono collegate agli attacchi con esplosivi ai distributori automatici in Svizzera.
Nell'ambito dell'ultimo successo investigativo, i Paesi Bassi hanno arrestato nove presunti autori di questo tipo di attacchi, viene ancora sottolineato nella nota.