Settore degli autoveicoli: il Consiglio federale intende migliorare la trasparenza delle offerte di leasing. Keystone

Le offerte di leasing per le automobili dovranno essere più trasparenti. Il Consiglio federale ha posto in consultazione oggi una revisione d'ordinanza con l'obiettivo di rendere più chiari i costi reali e rafforzare le regole nei rapporti tra costruttori e garage.

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La modifica prevedono che i fornitori di leasing indichino esplicitamente nelle offerte e nella pubblicità eventuali contributi finanziari concessi da società del gruppo o partner commerciali che permettono di abbassare il prezzo o il tasso d'interesse effettivo.

In questo modo i consumatori potranno confrontare più facilmente le diverse e le alternative di finanziamento. La revisione dà seguito a una mozione approvata dal Parlamento.

Parallelamente, il governo vuole chiarire che anche i garage che operano come intermediari nel cosiddetto «modello di agenzia» beneficiano dei termini minimi di disdetta previsti dall'ordinanza sul settore degli autoveicoli.

La consultazione sulle due revisioni resterà aperta fino al 3 settembre.