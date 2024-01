A giugno l'autostrada A1 sarà chiusa per un esercizio dell'aviazione militare

Un tratto dell'autostrada A1 nei pressi di Payerne (VD) sarà chiuso al traffico per 36 ore per un'esercitazione dell'aviazione militare all'inizio di giugno, ha deciso oggi, mercoledì, il Consiglio federale.

Sul tratto autostradale saranno esercitati decolli e atterraggi con jet F/A-18. sda

Per rafforzare la capacità di difesa dell'esercito, le Forze aeree intendono infatti esaminare la possibilità di impiegare i propri aerei da combattimento da ubicazioni improvvisate.

In questo modo l'aviazione militare amplia la capacità di decentrare i propri mezzi di difesa aerea in tutto il paese, scrive il governo in un comunicato odierno.

Nella prima settimana di giugno tutto questo sarà sottoposto a una verifica pratica che includerà atterraggi e decolli di jet del tipo F/A-18 su un tratto della A1 tra Avenches (VD) e Payerne, dove si trova un aerodromo militare, preparato per questo scopo.

Esercitazioni di questo tipo non sono una novità assoluta per la Svizzera: finora, durante la Guerra fredda, ve ne sono state dieci, l'ultima volta sulla A2 a Lodrino nel 1991.

ns, ats