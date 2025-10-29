  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Nuove regole per le badanti a partire da dicembre

SDA

29.10.2025 - 11:37

Da inizio dicembre, le badanti saranno più protette.
Da inizio dicembre, le badanti saranno più protette.
Keystone

Da inizio dicembre, il lavoro svolto dalle badanti conviventi, ossia quelle persone che vivono nell'abitazione della persona assistita prestando aiuto, sarà sottoposto alla legge sul lavoro.

Keystone-SDA

29.10.2025, 11:37

29.10.2025, 11:44

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, adeguandosi in questo modo a una sentenza del Tribunale federale (TF).

Nel dicembre 2021, la massima corte elvetica ha stabilito che la legge sul lavoro si applica alle persone che prestano assistenza in economie domestiche private come dipendenti di imprese di prestito di personale, indica una nota governativa odierna.

La modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) disciplina il rapporto trilaterale tra imprese di prestito di personale, badanti e famiglie introducendo, a decorrere dal 1° dicembre 2025, disposizioni speciali per questo tipo di attività.

Le disposizioni regolano la durata del lavoro e i periodi di riposo e indicano chiaramente che una singola persona non può fornire assistenza 24 ore su 24. Esse si applicano alle aziende soggette al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale e includono anche deroghe all'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale nonché disposizioni chiare sul servizio di reperibilità e sui periodi di riposo. Inoltre, gli orari di lavoro e gli interventi devono essere documentati e firmati da tutte le persone coinvolte.

Concretamente, per esempio, al lavoratore va garantito un riposo giornaliero di 11 ore. Ogni settimana, la persona in questione ha diritto a un periodo di riposo di almeno 35 ore consecutive. Per quanto attiene alle pause, al lavoratore ne va garantita una al giorno di almeno 60 minuti consecutivi. Durante questo lasso di tempo, può lasciare il luogo di lavoro e non è a disposizione della persona assistita.

In merito alla reperibilità, un tempo d'intervento di almeno 30 minuti deve essere accordato al lavoratore; se non si trova nell'economia domestica privata, la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritornare è calcolata sul tempo di lavoro. Il servizio di reperibilità può essere pianificato al massimo durante 20 giorni lavorativi ogni quattro settimane. Il lavoratore può essere chiamato a intervenire al massimo durante cinque notti a settimana.

I più letti

La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché
Flirt a «Ballando con le Stelle»? La Rocca accende i rumors su Barbara D'Urso
Cerca di eludere un controllo a 110 km/h su un monopattino, ma finisce contro un tram

Altre notizie

Modifica ordinanza sulle lingue. Più sostegno all'italiano e al romancio nel resto della Svizzera

Modifica ordinanza sulle linguePiù sostegno all'italiano e al romancio nel resto della Svizzera

Svizzera. Verso un deficit di finanziamento di circa 0,6 miliardi di franchi nel 2025

SvizzeraVerso un deficit di finanziamento di circa 0,6 miliardi di franchi nel 2025

Svizzera. Gioventù+Sport sarà modernizzato per rafforzare il volontariato

SvizzeraGioventù+Sport sarà modernizzato per rafforzare il volontariato