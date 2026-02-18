  1. Clienti privati
Governo I conti della Confederazione 2025 chiudono con un'eccedenza di 259 milioni invece di deficit di 815

SDA

18.2.2026 - 15:20

La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter (foto d'archivio)
La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter (foto d'archivio)
Keystone

Nel 2025 i conti della Confederazione si sono chiusi con un risultato di oltre un miliardo migliore rispetto al previsto: il consuntivo presenta infatti un eccedenza di 259 milioni di franchi, a fronte di un deficit di 815 milioni iscritto a preventivo.

Keystone-SDA

18.02.2026, 15:20

18.02.2026, 15:24

Lo annuncia oggi il Consiglio federale, ribadendo la necessità di portate avanti le previste misure di risparmio. L'eccedenza, fa infatti notare il governo in un comunicato, è soprattutto dovuta all'aumento temporaneo delle entrate dell'imposta sull'utile registrato nel Canton Ginevra (1,5 miliardi).

Le prospettive finanziarie per gli anni dal 2027 al 2029 rimangono dunque «impegnative». A causa del previsto forte aumento delle uscite, «anche nei prossimi anni il bilancio della Confederazione presenterà uno squilibrio strutturale», sottolinea l'esecutivo.

L'ammontare dei deficit dipenderà essenzialmente da due progetti: il pacchetto di sgravio 27, che sarà discusso dal Consiglio nazionale nell'imminente sessione primaverile, e il proposto aumento dell'IVA per finanziare l'esercito e il settore della sicurezza.

Tornando ai conti 2025, le entrate ordinarie sono aumentate di 1,87 miliardi (+2,2% rispetto a quanto preventivato), a 87,22 miliardi. Rispetto ai conti del 2024 l'aumento è del 3,9%.

Sul fronte delle uscite ordinarie si segnalano spese per 86,03 miliardi. La crescita è dello 0,3% rispetto al preventivo (+218 milioni), e del 3,5 rispetto al consuntivo 2024. Nel comunicato il Consiglio federale fa notare che è la prima volta dall'introduzione del freno all'indebitamento, nel 2003, che le uscite ordinarie hanno superato il valore iscritto a preventivo. Questa evoluzione, spiega l'esecutivo, si deve in parte al credito aggiuntivo richiesto per il programma di ricerca dell'UE «Orizzonte Europa».

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»
Via libera dei 27 agli accordi Svizzera-Unione Europea
Inarrivabile Shiffrin, Camille Rast rimonta e si prende l'argento nello slalom!

