Il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la giornata di lutto nazionale dello scorso 9 gennaio Keystone

Berna intende versare un contributo unico di solidarietà di 50'000 franchi ai feriti gravi e alle famiglie delle persone decedute in seguito al rogo di Capodanno a Crans-Montana (VS). Vuole inoltre istituire una tavola rotonda per aiutare tutte le parti coinvolte.

Oggi il Governo ha trasmesso un messaggio in tal senso al Parlamento, che si pronuncerà durante la sessione primaverile delle Camere federali.

Alla luce della situazione straordinaria, l'Esecutivo prevede di versare a ogni vittima un contributo di solidarietà di 50'000 franchi, per sostenere le vittime e i famigliari in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo. Il Consiglio federale considera tale contributo un importante segno di solidarietà della società e di cordoglio dello Stato.

Il Governo intende destinare il contributo di solidarietà della Confederazione agli stessi beneficiari del contributo vallesano di aiuto immediato, vale a dire alle famiglie dei deceduti e alle persone ospedalizzate in seguito al rogo.

Il Consiglio federale ha adottato il relativo disegno di legge federale chiedendo al Parlamento di deliberare sulla nuova legge federale nella sessione primaverile e di dichiararla urgente affinché gli aventi diritto ricevano sostegno il prima possibile, viene precisato.

Una tavola rotonda

Il Consiglio federale propone inoltre di istituire una tavola rotonda diretta e finanziata dalla Confederazione per aiutare le vittime e i loro cari, le assicurazioni e altre persone chiamate a versare prestazioni nonché le autorità coinvolte, a trovare soluzioni extragiudiziali evitando lunghi procedimenti giudiziari accompagnati da molte incertezze.

La nuova legge federale prevede inoltre che l'Esecutivo possa contribuire con un massimo di 20 milioni di franchi a eventuali soluzioni extragiudiziali.

Inoltre, per solidarietà verso i Cantoni interessati date le conseguenze straordinarie dell'evento, il Consiglio federale propone che la Confederazione partecipi alle spese straordinarie con 8,5 milioni di franchi, possibilità già prevista dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) e quindi non specificata nella nuova legge federale, viene ancora precisato.

Il tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno al bar «Le Constellation» di Crans-Montana ha provocato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115.