Tragedia di Capodanno Da Berna un contributo di solidarietà alle vittime del rogo di Crans-Montana

11.2.2026 - 12:27

Il memoriale per le vittime
Keystone

Il Consiglio federale vuole versare un contributo di solidarietà alle vittime del rogo di Crans-Montana e ai loro congiunti. Prevede inoltre di istituire una tavola rotonda diretta dalla Confederazione.

Keystone-SDA

11.02.2026, 12:34

Oggi ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare entro fine mese una legge federale urgente e di identificare eventuali lacune negli aiuti.

Il sistema di sostegno basato su prestazioni di aiuto alle vittime, assicurazioni sociali e assicurazioni di responsabilità civile è pensato soprattutto per casi individuali e trova i propri limiti quando le persone lese sono numerose, rileva il Governo in una nota, aggiungendo che le coperture assicurative sono quasi sempre insufficienti.

Oltretutto, in questi casi è necessario coordinare le pretese di tutte le vittime e dei loro congiunti, motivo per cui le procedure spesso si protraggono. Chi non è assicurato in Svizzera può incorrere in una disparità di trattamento in quanto beneficia di prestazioni assicurative diverse, aggiunge il Governo.

La tavola rotonda dovrebbe facilitare il dialogo tra le vittime e i loro congiunti, le assicurazioni, eventuali altri soggetti chiamati a versare prestazioni e le autorità coinvolte, così come agevolare l'iter conciliativo sempre che le parti siano d'accordo. Una soluzione conciliativa potrebbe evitare lunghi procedimenti giudiziari, fonte spesso di molte incertezze in particolare per le vittime e i loro congiunti.

In base alla legge, le vittime dell'incendio e i loro congiunti hanno diritto alle prestazioni dei consultori cantonali competenti, ad esempio per le spese di viaggio e alloggio o per l'assistenza medica e la consulenza psicologica e legale, ricorda il Consiglio federale.

Date le conseguenze straordinarie dell'evento, i Cantoni coinvolti si trovano a sostenere costi molto elevati per fornire tali prestazioni. Per solidarietà verso di loro, la Confederazione può partecipare ai costi, conclude.

