Svizzera Dal gennaio 2026 l'immatricolazione dei nuovi veicoli diventerà digitale

SDA

15.10.2025 - 10:54

L'immatricolazione dei nuovi veicoli sarà digitalizzata
L'immatricolazione dei nuovi veicoli sarà digitalizzata
Keystone

Dal 1. gennaio 2026 l'immatricolazione dei nuovi veicoli diventerà digitale. Lo ha deciso il Consiglio federale, con l'obiettivo di ridurre gli oneri procedurali e anticipando quanto avverrà dal 5 luglio anche nell'Unione europea (UE).

Keystone-SDA

15.10.2025, 10:54

15.10.2025, 10:55

Attualmente i veicoli nuovi possono essere immatricolati in Svizzera secondo diverse modalità, per esempio mediante approvazione del tipo, scheda tecnica, certificato di conformità UE (CoC), prova di conformità o esame tecnico del singolo veicolo, ricorda il governo in una nota odierna.

Con il CoC elettronico, costruttori, importatori, rivenditori, fornitori, spedizionieri, officine e autorità avranno accesso diretto ai dati pertinenti, con ripercussioni positive in termini di semplicità ed efficienza, prosegue l'esecutivo.

Quest'ultimo precisa di aver adeguato il diritto nazionale tenendo conto del fatto che oltre l'80% dei veicoli immatricolati in Svizzera dispone di un'omologazione generale europea.

