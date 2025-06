Nuova diga sul Grimsel Keystone

Certezza giuridica per le centrali idroelettriche. È quanto si propone di creare la revisione della legge sulle forze idriche, posta oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 15 ottobre.

Obiettivo del progetto è anche fissare un termine chiaro per la soppressione dei cosiddetti diritti d'acqua «immemorabili».

Questi ultimi concernevano ancora circa 360 centrali idroelettriche nel 2019, si legge in una nota odierna del governo, che ricorda come in base alle normative in vigore non possano più essere concessi.

Sempre nel 2019 il Tribunale federale (TF) aveva deciso la loro soppressione senza indennizzo, senza tuttavia fissare alcun termine concreto.

Ora il Consiglio federale propone quale orizzonte ultimo per la loro cancellazione obbligatoria il 31 dicembre 2040.

Rispettare deflussi residuali

Se desiderano continuare a sfruttare le acque, i titolari dei diritti d'acqua immemorabili soppressi potranno chiedere una concessione. Questa potrà essere rilasciata solo se verranno rispettate le disposizioni vigenti in materia di protezione dell'ambiente e delle acque, in particolare le disposizioni sui deflussi residuali, sottolinea l'esecutivo.

Spetterà ai Cantoni assegnare un ordine di priorità ai singoli casi, in funzione dell'urgenza ecologica e tenendo conto dell'ammortamento raggiunto dall'impianto in quel momento.

Se il titolare di un diritto d'acqua immemorabile ha effettuato investimenti conformi alla legge prima del 31 luglio 2019, ossia ovvero prima della pubblicazione della decisione del Tribunale federale, l'autorità non potrà sopprimere il diritto immemorabile fino all'ammortamento.

In questi casi, la data di soppressione potrà essere rinviata oltre il 31 dicembre 2040. I titolari di tali diritti dovranno dimostrare all'autorità i costi di investimento, gli ammortamenti effettuati fino a quel momento e la conformità con la legge.

Nel caso di investimenti effettuati dopo la pubblicazione della decisione del TF, la soppressione non potrà essere posticipata.