Aumenterà nel 2026 il sostegno della Confederazione ai giornali per coprire parte dei costi generati dalla distribuzione da parte della Posta. Keystone

Concretizzando una decisione parlamentare del marzo scorso, il Consiglio federale ha deciso oggi di aumentare di 10 milioni di franchi (da 30 a 40 milioni per 7 anni) il sostegno indiretto alla stampa regionale e locale a partire da gennaio.

Keystone-SDA SDA

L'anno prossimo, le testate della stampa regionale e locale – come il Corriere del Ticino, la Regione Ticino, L'informatore, Il Grigione italiano o la Rivista di Lugano – beneficeranno di una riduzione di 43 centesimi per ogni copia distribuita dalla Posta. Si tratta di un aumento di 15 centesimi rispetto al 2025 dovuto, da un lato, dall'incremento del contributo federale annuo e, dall'altro, al calo del numero di copie distribuite.

I titoli della stampa associativa e delle fondazioni – ad esempio i Bollettini parrocchiali di Lugano e Bellinzona – riceveranno un sostegno di 24 centesimi per copia, ossia 2 centesimi in più rispetto al 2025, indica una nota governativa odierna.

Al 1° ottobre 2025, sottolinea il comunicato, 144 testate della stampa locale e regionale ricevevano un sostegno indiretto, ossia tre in meno rispetto all'anno precedente. Il numero di copie sostenute è diminuito di 7,9 milioni, passando a 96,6 milioni.

L'importo accordato nel 2024 per la riduzione sul prezzo di distribuzione non è stato utilizzato nella sua totalità. Conformemente alle basi legali, il saldo di 3,5 milioni incrementa l'importo disponibile per il 2026. Il Consiglio federale ha approvato la riduzione di 43 centesimi per copia a favore della distribuzione regolare della stampa regionale e locale da concedere nel 2026. Tale riduzione era di 28 centesimi nel 2025.

Circa la stampa associativa e delle fondazioni, al 1° ottobre 2025 827 testate beneficiavano del sostegno indiretto alla stampa, ossia 43 in meno rispetto all'anno precedente. Il volume di distribuzione annuo per questi giornali e periodici era di 93,9 milioni di copie (-5.1 mio.). La somma disponibile per gli aiuti alla stampa associativa e delle fondazioni è di 20 milioni di franchi. Vi si aggiunge un saldo di 2,2 milioni di franchi che non è stato utilizzato nel 2024. Il Consiglio federale ha approvato una riduzione sul prezzo di distribuzione di 24 centesimi per il 2026, ossia 2 centesimi in più rispetto al 2025.