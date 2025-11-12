  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Dal 2030 anche le ragazze parteciperanno a una giornata informativa sull'Esercito

SDA

12.11.2025 - 14:00

Grazie a una giornata informativa obbligatoria per le donne, il Consiglio federale spera in un aumento delle ragazze in grigioverde.
Grazie a una giornata informativa obbligatoria per le donne, il Consiglio federale spera in un aumento delle ragazze in grigioverde.
Keystone

Per rimpolpare i ranghi dell'esercito e della protezione civile, dal 2030 tutte le giovani donne dovranno partecipare a una giornata informativa.

Keystone-SDA

12.11.2025, 14:00

12.11.2025, 14:14

È quanto prevede un progetto del Consiglio federale inviato oggi in consultazione fino al 28 febbraio 2026. In ogni caso, sarà necessaria una modifica della Costituzione federale, quindi sottoposta al «sì» di popolo e cantoni.

Attualmente, le donne possono parteciparvi a titoli volontario, mentre per i coetanei uomini si tratta di un appuntamento obbligatorio.

L'idea non è nuova: nel presentare nel gennaio scorso le due varianti riguardanti l'evoluzione dell'obbligo di servizio, il governo aveva già prospettato l'introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne. Tra l'altro, una delle varianti prevede anche l'obbligo per le donne di servire nell'esercito o nella protezione civile.

La giornata informativa, stando a una nota odierna dell'esecutivo, offre alle giovani Svizzere e ai giovani Svizzeri una panoramica approfondita sull'organizzazione dell'obbligo di prestare servizio militare e di protezione civile come pure sulle possibilità e opportunità personali che questi servizi offrono.

Con l'estensione dell'obbligo alle donne, quest'ultime potranno conoscere meglio le possibilità e le opportunità offerte dall'esercito e dalla protezione civile. Da un lato, si dice convinto il governo, ciò favorirà le pari opportunità e, dall'altro lato, dovrebbe convincere più ragazze a prestare volontariamente servizio contribuendo così ad aumentare la quota di donne nell'esercito e nella protezione civile.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente
Scoperto in Australia un animale spaventoso, ecco di cosa si tratta
Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William

Altre notizie

Democrazia diretta. Certificazione firme: prassi dei Comuni unificata, CaF

Democrazia direttaCertificazione firme: prassi dei Comuni unificata, CaF

Svizzera. Ok del Consiglio federale al versamento della 13esima AVS da dicembre 2026

SvizzeraOk del Consiglio federale al versamento della 13esima AVS da dicembre 2026

Svizzera. Al via la consultazione sulla nuova carta d'identità biometrica

SvizzeraAl via la consultazione sulla nuova carta d'identità biometrica