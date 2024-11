Eva Wildi-Cortés sarà la nuova direttrice dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Keystone

Eva Wildi-Cortés sarà la nuova direttrice dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Nominata oggi dall'Esecutivo, la 49enne subentrerà a Nicoletta della Valle, che lascerà il suo incarico il 31 gennaio 2025.

SDA

Sposata con tre figli, Wildi-Cortés lavora presso fedpol da oltre vent'anni e può vantare una ricca esperienza all'interno dell'Amministrazione e in materia di polizia. Nel 2012 «ha assunto la guida dell'Ambito direzionale Gestione delle risorse e strategia (GRS), prima di essere nominata direttrice supplente il 1° giugno 2016», ha ricordato il consigliere federale Beat Jans in apertura di conferenza stampa a Berna questo pomeriggio.

«Wildi-Cortés conosce fedpol come quasi nessun altro ed è apprezzata dai collaboratori», ha poi elogiato il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

La futura direttrice ha assunto un ruolo centrale nell'esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS), ha rappresentato fedpol in seno alla commissione per la formazione di polizia della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e siede nel Consiglio di fondazione dell'Istituto svizzero di polizia.

«Sono sicuro che abbiamo fatto la scelta giusta», ha aggiunto Jans. Per aggiudicarsi la posizione al vertice dell'Ufficio federale si erano candidate «trenta persone».

La nuova direttrice entrerà in carica dal 1° febbraio

In veste di direttrice e a capo di un'unità amministrativa con oltre 1'000 collaboratori, la titolare di un master in economia e politologia dirigerà fedpol a partire dal 1° febbraio dell'anno prossimo, e avrà il compito di sviluppare la strategia dell'Ufficio.

«Voglio intensificare e consolidare la collaborazione con i Cantoni, con il Ministero pubblico della Confederazione, con gli altri uffici dell'amministrazione federale nonché con le autorità di polizia straniere come Europol ed Interpol», ha detto ai media la 49enne, esprimendosi anche in italiano. Wildi-Cortés ha ribadito a più riprese quanto oggigiorno la cooperazione sia per lei cruciale e di grande importanza.

«La sicurezza è un pilastro della nostra democrazia e della nostra società. E fedpol è un contributo essenziale», ha dichiarato. Ma «il complicato contesto del bilancio significa anche che le risorse sono limitate», ha osservato.

La definizione delle priorità dei compiti di fedpol e l'ottimizzazione delle risorse avranno quindi un ruolo fondamentale. Un'analisi del Controllo federale delle finanze permetterà già l'anno prossimo di fornire un quadro più chiaro della situazione.

Jans ha infine colto l'occasione per ringraziare l'attuale direttrice Nicoletta della Valle, entrata in carica il 1° agosto 2014. «Negli ultimi dieci anni Nicoletta della Valle ha guidato e trainato fedpol con grande dedizione, rafforzando il ruolo dell'Ufficio nella sua lotta al terrorismo e alla grande criminalità organizzata. A nome del Consiglio federale la ringrazio per il lavoro svolto e l'impegno a favore della sicurezza della popolazione svizzera».

daoe, ats