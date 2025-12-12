La Confederazione acquisterà il numero massimo possibile di aerei da combattimento F-35. (Foto simbolica) Keystone

L'acquisto dei caccia statunitensi F-35 non sforerà il limite finanziario di 6 miliardi di franchi approvato dal popolo, ma il contingente sarà inferiore alle 36 unità previste dalla Confederazione. Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale.

Keystone-SDA SDA

Già a giugno il Governo aveva reso noto che Washington non avrebbe rispettato il prezzo fisso dei velivoli stabilito precedentemente per contratto per via di costi aggiuntivi dovuti al rincaro e allo sviluppo dei prezzi delle materie prime nonché, in parte, anche a causa dell'inflazione e ai nuovi dazi doganali imposti dall'amministrazione di Donald Trump su scala globale.

Ora l'Esecutivo ha annunciato che non sarà necessario un credito aggiuntivo, incaricando il Dipartimento federale della difesa (DDPS) di acquistare dal produttore Lockheed Martin il numero massimo possibile di F-35 entro il budget di 6 miliardi. La volontà dell'elettorato verrà così rispettata, afferma il Consiglio federale, il quale però lascia ancora aperta la questione sul numero esatto di aerei che sarà in grado di aggiudicarsi (nei giorni scorsi si è parlato nei media di 30 velivoli al posto di 36, n.d.r).

A fronte dell'inasprimento del contesto geopolitico e in considerazione della situazione tesa in materia di sicurezza in Europa, Berna ritiene che rinunciare all'aereo da combattimento F-35 non sia un'opzione.