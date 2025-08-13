  1. Clienti privati
Ecco perché Altra gabola per Berna: gli F-35 acquistati dagli USA costeranno di più

SDA

13.8.2025 - 15:16

L' F-35A costerà più del previsto, rispetto a quanto la Svizzera pensava di aver negoziato.
L' F-35A costerà più del previsto, rispetto a quanto la Svizzera pensava di aver negoziato.
Keystone

Dopo la scoppola dei dazi, la Svizzera deve ingoiare un altro rospo: gli F-35 acquistati dagli Stati Uniti costeranno di più, giacché Washington non è disposta a concedere alla Svizzera il prezzo fisso che Berna pensava di aver negoziato con la controparte.

Keystone-SDA

13.08.2025, 15:16

13.08.2025, 15:20

Dopo intensi colloqui durante l'estate, gli Stati Uniti si sono mostrati irremovibili: non sono disposti a modificare la loro posizione, motivo per cui la Svizzera deve accettare che il prezzo per lotto di produzione corrisponda al valore negoziato tra il governo americano e il costruttore Lockheed Martin, spiega una nota governativa odierna.

Concretamente, ciò significa anche che al momento attuale non è ancora possibile indicare i costi complessivi precisi dell'acquisto – calcolati in 6 miliardi franchi all'inizio – poiché dipenderanno essenzialmente dall'ulteriore andamento dell'inflazione negli USA, dall'evoluzione dei prezzi delle materie prime sui mercati mondiali e da altri fattori, come ad esempio gli aumenti dei prezzi dovuti ai dazi doganali imposti dagli Stati Uniti a livello mondiale.

Da ciò risulta la fascia già comunicata alla fine di giugno dei possibili costi supplementari per l'acquisto degli F-35A, compresi tra i 650 milioni e i 1,3 miliardi di franchi.

