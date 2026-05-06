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Svizzera Il Consiglio federale: «Abbiamo fallito l'obiettivo intermedio contro lo spreco alimentare»

SDA

6.5.2026 - 11:36

Le economie domestiche devono impegnarsi maggiormente a combattere gli sprechi. (Foto simbolica)
Le economie domestiche devono impegnarsi maggiormente a combattere gli sprechi. (Foto simbolica)
Keystone

L'obiettivo previsto dal piano d'azione contro lo spreco alimentare di una sua riduzione del 25% per il 2025 non è stato raggiunto. Lo rende noto oggi il Consiglio federale.

Keystone-SDA

06.05.2026, 11:36

06.05.2026, 11:48

Le perdite, tra il 2017 e il 2024, sono diminuite secondo una stima dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo soltanto di circa il 5%.

I risultati del rapporto intermedio, approvato oggi dal Governo, indicano comunque che un monitoraggio sistematico e misure operative mirate contribuiscono a ridurre il cosiddetto «food waste», riporta un comunicato dell'Esecutivo.

Nella prima fase del piano d'azione l'attenzione si è concentrata sulle iniziative volontarie del settore economico, in particolare grazie a un accordo intersettoriale tra 37 imprese e organizzazioni, impegnatesi congiuntamente nella lotta allo spreco.

L'obiettivo mancato viene giustificato dal Consiglio federale con il fatto che misure già adottate richiedano più tempo per produrre appieno i loro effetti e che per raggiungere l'efficacia su vasta scala sia necessario maggiore impegno da parte delle economie domestiche.

La seconda fase del piano prevede di continuare a puntare su iniziative volontarie e sulla responsabilità individuale coinvolgendo più attori possibile, di migliorare le basi di dati, per esempio nel settore agricolo, e di sensibilizzare maggiormente le economie domestiche sulla questione.

Il Governo verrà nuovamente aggiornato entro la fine del 2028.

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