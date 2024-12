Nominato per il quadriennio 2025-2028, Giovanni Merlini succederà a Laura Sadis e metterà al servizio della fondazione la sua vasta esperienza in campo politico e sociale. (Foto archivio) Keystone

Il Consiglio federale ha nominato oggi Giovanni Merlini membro del consiglio della Fondazione internazionale «Premio E. Balzan – Fondo». L'avvocato e notaio ticinese succederà a Laura Sadis per il quadriennio 2025-2028.

SDA

Merlini «metterà al servizio della fondazione la sua vasta esperienza in campo politico e sociale», si legge oggi in una nota dell'Esecutivo. L'ex consigliere nazionale (PLR) riveste numerose cariche politiche in Ticino e, durante il suo mandato in seno alla Camera del Popolo, ha fatto parte anche della delegazione incaricata delle relazioni con il Parlamento italiano.

La Fondazione internazionale Balzan è stata costituita nel 1956 a Lugano da Angela Lina Balzan, figlia del giornalista e imprenditore Eugenio Balzan. Poiché la fondazione doveva avere legami sia con l'Italia che con la Svizzera, sono state istituite due fondazioni internazionali private indipendenti: la «Premio E. Balzan – Fondo», con sede a Zurigo, e la «Premio E. Balzan – Premio», situata a Milano.

La prima ha lo scopo di amministrare il patrimonio della fondazione e mettere così a disposizione della seconda i mezzi finanziari necessari al conferimento di diversi premi negli ambiti della cultura, della società, delle scienze e per iniziative umanitarie che promuovono la pace.

daoe, ats