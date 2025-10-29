Per evitare tagli ai contributi, a metà settembre il Governo aveva deciso di aumentare il credito di 20 milioni di franchi per l'anno in corso e di 28 milioni di franchi per il 2026. Keystone

Gioventù e Sport (G+S), il più grande programma di promozione dello sport della Confederazione, sarà semplificato, modernizzato e adeguato ancora meglio alla pratica. In questo modo il Consiglio federale intende rafforzare il volontariato.

Keystone-SDA SDA

Inoltre verrà creata una base giuridica per consentire alla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) di conferire la denominazione della funzione «professoressa/professore SUFSM», che fa parte dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO), agli standard delle scuole universitarie, indica una nota governativa odierna.

Il Consiglio federale intende così permettere ai monitori e agli esperti G+S di impegnarsi in modo ancora più efficace a favore dello sport per bambini e giovani e ridurre i loro oneri amministrativi e organizzativi. A tale scopo, l'esecutivo ha deciso modifiche strutturali che semplificano e ottimizzano il programma di promozione dello sport G+S. Così facendo verrà rafforzato in particolare il volontariato, viene precisato.

Semplificazione a diversi livelli

Concretamente, le attuali qualifiche di monitore specifiche per «bambini» e «giovani» saranno unite, permettendo ai monitori G+S di occuparsi di offerte relative all'intera fascia d'età (dai 5 ai 20 anni). Inoltre la formazione per quadri di Gioventù e Sport sarà adeguata in modo che in futuro per anno civile si potranno frequentare corsi e moduli di diversi livelli di formazione. Ciò permetterà una pianificazione individuale e flessibile della carriera e alleggerisce ulteriormente il carico di lavoro dei volontari.

Ulteriori adeguamenti riguardano un'estensione dell'età nella disciplina «allround», un calcolo semplificato della dimensione massima dei gruppi e l'abbassamento dell'età minima dei monitori G+S nella disciplina «Sport di campo/trekking».

Record assoluto nelle attività G+S 2024

L'anno scorso 682'206 bambini e giovani hanno trascorso 44,4 milioni di ore nei corsi G+S e 1,9 milioni di giorni nei campi di Gioventù e Sport. Queste cifre record sono dovute alle misure di promozione dell'agenda G+S 2025, che hanno permesso, tra l'altro, di aggiungere nove discipline sportive nuove, di promuovere maggiormente i campi e di semplificare G+S in generale. Le modifiche decise ora dal Consiglio federale fanno parte del terzo e ultimo pacchetto di misure dell'agenda G+S 2025.

Le cifre record hanno fatto in modo che il credito concesso non sia più sufficiente. Per evitare tagli ai contributi, a metà settembre il Governo aveva deciso di aumentare il credito di 20 milioni di franchi per l'anno in corso e di 28 milioni di franchi per il 2026. Il Parlamento si pronuncerà nell'ambito delle deliberazioni sull'aggiunta al consuntivo 2025 e sul preventivo 2026.

SUFSM apre la strada ai professori

Un'ulteriore modifica dell'ordinanza sulla promozione dello sport prevede l'introduzione del titolo di professore alla SUFSM. Il disegno crea una base giuridica nell'ordinanza per assegnare questo titolo. Su questa base, le disposizioni dettagliate relative alla denominazione della funzione «Professoressa/professore SUFSM» verranno incluse nel regolamento organizzativo della SUFSM.

Questa misura adegua le denominazioni delle cariche dei docenti della scuola universitaria agli standard universitari comuni. Il possibile conseguimento del titolo «Professoressa/professore SUFSM» riguarda inoltre una delle condizioni poste dal Consiglio svizzero di accreditamento. I membri della scuola universitaria potranno quindi qualificarsi come professoresse e professori, a condizione che soddisfino i criteri elaborati da swissuniversities su incarico del Consiglio svizzero delle scuole universitarie.

Le modifiche dell'ordinanza sulla promozione dello sport entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, ad eccezione dell'unione dei gruppi di destinatari G+S, che sarà giuridicamente vincolante solo un anno più tardi, viene ancora precisato.