Il Consiglio federale stralcia due insediamenti di Grono dall'inventario ISOS

Gli insediamenti di Grono (GR) Pont del Ram e San Clemente sono stati stralciati dall'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) poiché non hanno più le qualità richieste. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

Una veduta di Grono tipress

Keystone-SDA SDA

Le modifiche all'ISOS concernono i cantoni Grigioni (regioni Moesa, Prättigau/Davos e Surselva) e Friburgo (distretti della Glâne e della Gruyère).

In terra retica, oltre ai due insediamenti mesolcinesi, escono dall'inventario anche Grüsch/Schmitten, Küblis, Luven, Sagogn e Sumvitg. Siat vi fa invece il suo ingresso.

I nuovi rilevamenti (17 per i Grigioni e 9 per Friburgo) saranno disponibili dal 1° maggio come geodati e in formato PDF sul geoportale della Confederazione (map.geo.admin.ch) e dell'ISOS (gisos.bak.admin.ch).

L'ISOS, sottolinea il Governo, rientra tra gli inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale compilati dalla Confederazione in virtù della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

Riesaminato e ritoccato regolarmente, permette di capire l'evoluzione degli insediamenti e la loro identità, identificando così ciò che è meritevole di essere conservato.

Il Consiglio federale decide quali oggetti iscrivere, modificare o stralciare dopo essersi consultato con i Cantoni che, come i Comuni, devono tenerne conto nelle pianificazioni territoriali.