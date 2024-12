Tassare i ricchi per "salvare" il clima. È quanto auspica l'iniziativa popolare di Gioventù socialista che il Consiglio federale chiede di respingere. Keystone

Tassare le eredità milionarie per finanziare la politica climatica non è una buona idea. Ne è convinto il Consiglio federale che raccomanda di respingere, senza opporle alcun controprogetto, l'iniziativa popolare per il futuro di Gioventù socialista (GISO).

Keystone-SDA, cp, ats SDA

Stando al governo, l'iniziativa potrebbe comportare minori entrate per la Confederazione e, in particolare, per i Cantoni e i Comuni. Creerebbe inoltre falsi incentivi in materia di protezione del clima e danneggerebbe l'attrattiva della Svizzera per i grandi patrimoni.

L'iniziativa del GISO «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo» propone un'imposizione del 50% sulle successioni e sulle donazioni superiori a 50 milioni di franchi. Il gettito dell'imposta spetterebbe in ragione di due terzi alla Confederazione e di un terzo ai Cantoni e dovrebbe essere impiegato in modo vincolato per contrastare la crisi climatica «in modo socialmente equo» e apportare all'economia nel suo complesso la trasformazione necessaria a tal fine. Il finanziamento della politica climatica, nelle intenzioni dei promotori, sarebbe assunto dall'1% delle persone più facoltose.