Il Consiglio federale intende agire per garantire anche in futuro un numero sufficente di infermieri. Keystone

La campagna finanziata in parte della Confederazione volta a sostenere la formazione di nuovi infermieri, come richiesto da un'iniziativa popolare, incomincerà a metà 2024.

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale che ha posto in consultazione fino al 23 novembre i criteri che i Cantoni dovranno rispettare per ricevere i sussidi federali.

La crescita demografica e l’invecchiamento della popolazione rappresentano grandi sfide per il settore infermieristico, sottolinea una nota governativa odierna.

La legge destinata a promuovere la formazione di nuove leve, adottata dal Parlamento nel dicembre 2022 quale quale prima tappa verso la realizzazione dell'iniziativa popolare per cure infermieristiche forti, prevede che ospedali, case di cura od organizzazioni di assistenza e cura a domicilio beneficeranno di contributi per far fronte ai costi ancora scoperti nella formazione pratica di personale infermieristico diplomato.

In quest'ambito, saranno inoltre sostenute misure innovative di strutture sanitarie finalizzate ad aumentare posti di formazione pratica, come la fusione di diverse strutture sanitarie in associazioni di formazione o la creazione di reparti di formazione. Oltre a ciò, le scuole specializzate superiori e le scuole universitarie professionali riceveranno contributi per incrementare il numero di diplomi rilasciati.

Infine, se non fossero in grado di provvedere al proprio sostentamento, i futuri infermieri riceveranno un sostegno finanziario durante la formazione. I Cantoni dovranno creare le basi legali per l’attuazione delle misure di promozione.

La formazione di un numero sufficiente di infermieri resterà di competenza dei Cantoni. La Confederazione parteciperà ai contributi cantonali nella misura del 50%, per un massimo di circa 470 milioni di franchi su otto anni. Il resto è a carico dei Cantoni.

Più margine di manovra per infermieri

La legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche offre a questa categoria professionale la possibilità di fatturare determinate prestazioni direttamente a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Si tratta di prestazioni riguardanti la valutazione, la consulenza, il coordinamento e le cure di base.

Se il volume delle prestazioni e, di conseguenza, i premi assicurativi dovessero aumentare, i partner tariffali potranno negoziare un meccanismo di controllo per impedire un aumento ingiustificato dei costi sanitari.

Programmi innovativi

Poiché sempre più persone sono affette da malattie croniche o da patologie multiple che richiedono cure mediche e infermieristiche su base regolare e per periodi di tempo più lunghi, la Confederazione finanzierà anche con otto milioni di franchi su quattro anni programmi destinati a rafforzare modelli di assistenza innovativi nell’ambito delle cure mediche di base, con particolare attenzione alle cure di lunga durata.

L'iniziativa

L’iniziativa «Per cure infermieristiche forti» è stata approvata da popolo e Cantoni il 28 novembre 2021. Il Consiglio federale ha deciso di attuarla al più presto e di procedere quindi in due tappe.

La prima tappa comprende un’ampia campagna di formazione da parte di Confederazione e Cantoni. La seconda tappa consiste nell’adozione di una serie di misure volte a migliorare le condizioni di lavoro nel settore infermieristico, per esempio requisiti più severi per quanto riguarda i piani di servizio, indennità per turni di servizio a breve termine e l’obbligo per le parti sociali di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL).

Per farlo, entro la primavera del 2024 il governo elaborerà e porrà in consultazione una nuova legge federale sulle condizioni di lavoro adeguate alle esigenze nel settore delle cure infermieristiche.

cp, ats