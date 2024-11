Il consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile del dossier Keystone

Il Consiglio federale ha trasmesso oggi al Parlamento il messaggio sulla cosiddetta «Iniziativa sulla neutralità». Come già annunciato dallo stesso esecutivo in giugno, la proposta di modifica costituzionale va bocciata. Non è previsto alcun controprogetto.

SDA

Gli argomenti illustrati oggi sono gli stessi di quelli presentati cinque mesi fa: il problema principale è che la neutralità diventerebbe un concetto rigido.

L'adozione di sanzioni contro Stati belligeranti al di fuori delle Nazioni Unite non sarebbe più possibile. L'iniziativa limiterebbe anche la possibilità di cooperare con alleanze militari o difensive solo in caso di attacchi diretti alla Svizzera.

Per il Consiglio federale l'attuale prassi in materia di neutralità ha dimostrato la sua validità, poiché offre un certo grado di flessibilità.

Iscrivere nella Costituzione un concetto preciso di neutralità sarebbe dannoso per la tutela degli interessi del Paese.

Per l'esecutivo è importante per la Svizzera riprendere sanzioni che godono di un ampio sostegno a livello internazionale, in quanto contribuiscono a mantenere un ordine mondiale pacifico e giusto.

Ritiene inoltre sia nell'interesse del Paese anche cooperare con alleanze militari e difensive.

fc, ats