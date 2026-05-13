  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Verso il voto di giugno La SEM mette in guardia dalle conseguenze di una limitazione della popolazione

SDA

13.5.2026 - 14:16

Secondo lo studio la limitazione della popolazione residente permanente della Svizzera a 10 milioni di abitanti avrebbe conseguenze di vasta portata per l'economia, le assicurazioni sociali e le relazioni bilaterali con l'UE. (Foto simbolica)
Secondo lo studio la limitazione della popolazione residente permanente della Svizzera a 10 milioni di abitanti avrebbe conseguenze di vasta portata per l'economia, le assicurazioni sociali e le relazioni bilaterali con l'UE. (Foto simbolica)
Keystone

A un mese circa dalla votazione federale sull'iniziativa dell'UDC «No a una Svizzera da 10 milioni!», la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) mette in guardia dalle conseguenze economiche e sociali di una limitazione della popolazione residente permanente.

Keystone-SDA

13.05.2026, 14:16

13.05.2026, 14:33

Secondo un'analisi esterna commissionata dalla SEM – pubblicata oggi per motivi di trasparenza in vista del voto popolare, e di cui il Consiglio federale ha preso atto in occasione della sua seduta settimanale – un tetto massimo per gli abitanti comporterebbe sì alcuni sgravi in settori quali alloggi, infrastrutture e ambiente, ma genererebbe costi ben più elevati per economia, assicurazioni sociali e finanze pubbliche.

La ricerca, si legge in un comunicato, prevede in particolare un peggioramento di diversi miliardi di franchi all'anno per il bilancio dell'AVS, minori entrate fiscali e un aggravarsi della carenza di manodopera qualificata e dell'invecchiamento demografico.

Inoltre, la quota dei costi sanitari sul reddito nazionale aumenterebbe più rapidamente rispetto a quanto accadrebbe senza una limitazione a 10 milioni di abitanti.

L'analisi combina gli attuali scenari con quelli di una possibile limitazione

L'analisi – che combina gli attuali scenari sullo sviluppo demografico con possibili scenari di limitazione – è stata elaborata nel quadro di due postulati parlamentari e prende in considerazione anche le possibili ripercussioni sulle relazioni bilaterali con l'UE, oltre che alle «conseguenze di vasta portata per l'economia e le assicurazioni sociali».

Secondo il Governo i risultati dello studio potranno contribuire alla formazione dell'opinione pubblica in vista delle votazioni federali il 14 giungo, evidenzia la nota.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Ci sono dei punti deboli nella sicurezza di WhatsApp, ecco cosa dovete fare
L'Iran conferma la presenza ai Mondiali, ma mette 10 condizioni. Zampolli: «Trump adora l'Italia»
Svizzeri costretti a pagare una tassa in più per gli acquisti in Germania
Cosa pensa Aurora Ramazzotti del nuovo compagno di Michelle Hunziker? Ecco le sue parole

Altre notizie

Governo. CF: centrali Gösgen e Leibstadt, esercizio 80 anni è possibile

GovernoCF: centrali Gösgen e Leibstadt, esercizio 80 anni è possibile

Svizzera. Le offerte di leasing per le automobili dovranno essere più trasparenti

SvizzeraLe offerte di leasing per le automobili dovranno essere più trasparenti

Lavoro. Riforma sulla disoccupazione dei frontalieri, pressioni dalla Francia sulla Svizzera

LavoroRiforma sulla disoccupazione dei frontalieri, pressioni dalla Francia sulla Svizzera