  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Anche nel 2026 tasso d'interesse minimo della previdenza professionale all'1,25%

SDA

5.11.2025 - 12:17

Previdenza professionale: il tasso d'interesse minimo invariato all'1,25 per cento
Previdenza professionale: il tasso d'interesse minimo invariato all'1,25 per cento
Keystone

Anche l'anno prossimo il tasso d'interesse minimo della previdenza professionale sarà dell'1,25%. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

Keystone-SDA

05.11.2025, 12:17

05.11.2025, 12:30

Questo tasso deve essere corrisposto sull'avere di vecchiaia nel regime obbligatorio secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). I parametri per la fissazione del tasso minimo sono l'evoluzione del rendimento delle obbligazioni della Confederazione e l'andamento di azioni, obbligazioni e immobili.

Dopo il calo registrato nel 2022, spiega una nota governativa odierna, la situazione finanziaria degli istituti di previdenza si è nuovamente stabilizzata a un buon livello, grazie al buon rendimento degli ultimi due anni e al rendimento leggermente positivo di quest'anno. Per l'esecutivo non vi è dunque motivo di ridurre il tasso d'interesse minimo.

D'altro canto, «a causa del basso rendimento delle obbligazioni della Confederazione e in considerazione degli sconvolgimenti economici, commerciali e geopolitici e delle relative incertezze», per il governo non è nemmeno giustificato un innalzamento.

Di conseguenza, il tasso rimarrà invariato. Anche la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali consultate si sono espresse a maggioranza a favore di un tasso dell'1,25%, ricorda infine l'esecutivo.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
In arrivo la Superluna più grande dell'anno: ecco quando e dove si può ammirare al meglio
Un record sorprendente: a 15 anni sfida i giganti d'Europa del calcio!

Altre notizie

Svizzera. L'attuale cartella informatizzata del paziente non convince, verrà sostituita

SvizzeraL'attuale cartella informatizzata del paziente non convince, verrà sostituita

Svizzera. «No» alliniziativa «per la democrazia», licenziato il messaggio

Svizzera«No» alliniziativa «per la democrazia», licenziato il messaggio

Ecco perché. C'è Alain Berset tra i nuovi dottori honoris causa all'Università di Friburgo

Ecco perchéC'è Alain Berset tra i nuovi dottori honoris causa all'Università di Friburgo