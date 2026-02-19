  1. Clienti privati
Necessario migliorare le consultazione dei dati tra le polizie cantonali

SDA

19.2.2026 - 09:01

Oggi, gli agenti delle polizie cantonali possono effettuare una consultazione diretta in un sistema d'informazione dell'Unione europea, ma non in quello di un Cantone limitrofo.

Keystone

Tutte le polizie cantonali devono poter consultare reciprocamente le informazioni in loro possesso tramite una piattaforma comune.

Keystone-SDA

19.02.2026, 09:01

19.02.2026, 09:09

È quanto auspica il Consiglio federale, che ha aperto una procedura di consultazione relativa a due progetti in tal senso. Con il primo si vuole creare una base costituzionale, con il secondo si prevede una revisione parziale della legge federale sui sistemi d'informazione delle forze di polizia della Confederazione, si legge in una nota governativa odierna.

Oggi, gli agenti delle polizie cantonali possono effettuare una consultazione diretta in un sistema d'informazione dell'Unione europea, ma non in quello di un Cantone limitrofo. A causa del federalismo svizzero, ogni corpo di polizia gestisce infatti i propri sistemi, deplora l'esecutivo.

Ne consegue che la consultazione reciproca di informazioni si svolge tramite l'assistenza amministrativa cantonale, comportando processi inefficienti, ritardi in casi urgenti e talvolta doppioni nel trattamento.

Secondo il Consiglio federale, il collegamento delle banche dati di polizia tramite una piattaforma di consultazione comune costituisce pertanto un elemento fondamentale, in particolare per contrastare la criminalità organizzata.

