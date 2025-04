Karin Keller-Sutter sda

In seguito all'annuncio dei forti dazi statunitensi sulle esportazioni elvetiche, il Consiglio federale ha deciso oggi, giovedì, di non prendere contromisure. Un aumento delle tensioni commerciali non è nell'interesse della Svizzera.

«Il Consiglio federale deplora che gli USA si allontanino sempre più dal libero mercato e da norme condivise ovunque», ha dichiarato la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter durante una conferenza stampa.

La stessa Keller-Sutter andrà a breve negli Stati Uniti. «La Svizzera resterà in stretto contatto con l’Unione europea, che resta il nostro partner commerciale principale», ha dichiarato la presidente

«Il Consiglio federale, ha concluso la politica, è convinto che il libero scambio e un ordine internazionale basato su norme (chiare) sono alla base della prosperità del nostro pianeta».

Parmelin: «L'economia svizzera non andrà in recessione»

Da parte sua Guy Parmelin, responsabile del Dipartimento federale dell’economia s'è così espresso: «Il Consiglio federale ritiene che non ci si debba aspettare che la nostra economia vada in recessione. Il Consiglio federale tiene conto del fatto che l’amministrazione Trump è pronta a negoziare accordi con gli Stati in merito ai dazi»

«Berna analizzerà a fondo le ripercussioni»

In un comunicato inviato dal Consiglio federale prima della conferenza stampa si legge anche che: «Il 3 aprile 2025 il Consiglio federale ha preso atto dei dazi doganali di ampia portata annunciati dal governo statunitense a tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, compresa la Svizzera».

«Analizzerà in modo approfondito le misure e le loro ripercussioni sulla Svizzera, ed è in contatto con i settori interessati e con le autorità statunitensi».

«Il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di avviare i preparativi per una possibile soluzione con gli Stati Uniti».

«Il Consiglio federale non comprende i calcoli degli USA»

La nota prosegue: «Il Consiglio federale non comprende i calcoli del governo statunitense. Durante i prossimi contatti con le autorità statunitensi il Consiglio federale chiarirà eventuali malintesi e cercherà di raggiungere una soluzione».

Sulle esportazioni svizzere peseranno dazi supplementari in misura del 10% a partire dal 5 aprile e di un ulteriore 21% a partire dal 9 aprile 2025.

«Questi dazi colpiscono importanti prodotti di esportazione come macchinari, orologi e prodotti agricoli (capsule di caffè, bevande energetiche, formaggio, cioccolato)».

«Attualmente non sono previsti dazi supplementari sulle esportazioni dell’industria farmaceutica, anche se al riguardo sono state annunciate decisioni separate».

Meno crescita nel 2025

Il testo procede: «Nelle sue previsioni congiunturali del 18 marzo 2025 il gruppo di esperti della Confederazione prevedeva per il 2025 e il 2026 una crescita dell’economia svizzera inferiore alla media».

«Con i dazi annunciati dal governo statunitense il 2 aprile 2025, aumenta la probabilità che la congiuntura si sviluppi in modo più debole di quanto previsto a marzo».

Questo non solo per i dazi statunitensi, ma anche a «causa dell’atteso andamento dell’economia a livello internazionale».

