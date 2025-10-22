  1. Clienti privati
Svizzera «No» del Consiglio federale al divieto del velo nelle scuole pubbliche

SDA

22.10.2025 - 12:51

Secondo il Consiglio federale, il diritto vigente garantisce già che tutte le ragazze possano partecipare alle lezioni scolastiche, di educazione fisica e di nuoto.
Secondo il Consiglio federale, il diritto vigente garantisce già che tutte le ragazze possano partecipare alle lezioni scolastiche, di educazione fisica e di nuoto.
Keystone

Alle allieve non va vietato di indossare il velo nelle scuole pubbliche. È la posizione del Consiglio federale, che in un rapporto pubblicato oggi risponde picche a una sollecitazione del Parlamento.

Keystone-SDA

22.10.2025, 12:51

22.10.2025, 12:58

Tramite un postulato, il legislativo aveva incaricato il governo di valutare l'introduzione di una base legale per vietare il velo negli asili e nelle scuole alle allieve al di sotto dei 16 anni. Nel rapporto, il governo risponde che, in virtù della Costituzione federale, il settore scolastico e il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.

In alcuni casi, ricorda l'esecutivo, le autorità cantonali hanno pronunciato un divieto di indossare il velo per le allieve. Ciò ha consentito al Tribunale federale (TF) di chiarire la situazione giuridica: in una decisione di principio del 2015, ha stabilito che un'inibizione generale è anticostituzionale.

Secondo il Consiglio federale, il diritto vigente garantisce già in misura sufficiente che tutte le ragazze possano partecipare alle lezioni scolastiche, di educazione fisica e di nuoto. I Cantoni sono tenuti ad assicurare a tutti gli allievi l'accesso illimitato alle materie obbligatorie e sono restii a concedere dispense per motivi religiosi.

Inoltre, il governo ritiene importante che lo Stato, e quindi la scuola, rimanga neutrale rispetto a tutti gli alunni per quanto concerne i simboli religiosi. Per queste ragioni, rifiuta l'introduzione di un divieto generale di indossare il velo nelle scuole pubbliche.

Nelle loro direttive, molti Cantoni prevedono peraltro soluzioni praticabili e semplici concernenti questioni di fede e diversità culturale: una ragazza può ad esempio partecipare alla lezione di nuoto indossando un costume da bagno che le copre interamente il corpo e una cuffia. In una società libera, le prescrizioni relative all'abbigliamento dovrebbero comunque essere applicate con moderazione, conclude la sua presa di posizione sull'argomento l'esecutivo.

