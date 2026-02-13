Per il Consiglio federale il diritto e la politica vigenti sono già sufficienti per conseguire gli obiettivi perseguiti dall'iniziativa e ritiene che non è necessaria alcuna regolamentazione supplementare. (Foto archivio)
Keystone
Il Consiglio federale raccomanda al Parlamento di respingere senza controprogetto l'iniziativa sulla piazza finanziaria, che chiede di ancorare nella Costituzione regole più stringenti per banche, assicuratori e fondi pensione a tutela dell'ambiente e del clima.
Secondo la proposta dell'iniziativa – il cui nome per esteso è «Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro» – le aziende che operano in Svizzera dovrebbero allineare le loro attività all'estero con gli obiettivi internazionali in materia di clima e biodiversità.
Per l'Esecutivo, il diritto vigente e la politica climatica e finanziaria della Confederazione prevedono già misure sufficienti per orientare la piazza finanziaria verso investimenti rispettosi del clima, si legge in una nota governativa odierna.
La proposta di modifica costituzionale - depositata lo scorso maggio da un'alleanza composta da rappresentati del settore finanziario, della politica e della società civile - prevede inoltre il divieto di finanziare o assicurare nuovi giacimenti di combustibili fossili o l'espansione di quelli esistenti, nonché l'istituzione di una nuova autorità di vigilanza con poteri sanzionatori.
Il Consiglio federale - sottolinea la nota - ritiene in particolare discutibili i divieti aggiuntivi, la cui efficacia sarebbe limitata dal possibile ricorso a operatori finanziari esteri, e considera prematura l'introduzione di nuovi obblighi in materia di biodiversità.
Nella seduta odierna l'Esecutivo ha quindi deciso di raccomandare il «no» all'Iniziativa sulla piazza finanziaria senza presentare un controprogetto diretto o indiretto.
Secondo il comitato promotore – in cui siedono deputati ed ex deputati del PS, del Centro, del PLR, dei Verdi, dei Verdi liberali e degli Evangelici, nonché esponenti dell'economia, mentre WWF Svizzera si occupa della comunicazione – i miliardi di franchi che vengono gestiti nella Confederazione stanno causando danni enormi all'ambiente, tra cui le deforestazione nelle zone tropicali o l'estrazione del carbone.
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) dovrà elaborare il messaggio sull'iniziativa entro il 16 aprile 2027.