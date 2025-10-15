L'ambasciatrice Pascale Baeriswyl durante un intervento al Consiglio di sicurezza dell'Onu a New York. Keystone

Cambio alla guida della missione svizzera delle Nazioni Unite a New York. L'ambasciatrice Pascale Baeriswyl è stata nominata oggi dal Consiglio federale presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo. Il posto della diplomatica basilese verrà ricoperto da Frank Grütter.

Keystone-SDA SDA

In carica dal 2020 a New York, Baeriswyl – storica e giurista di formazione – ha rappresentato la Svizzera al tavolo del Consiglio di sicurezza durante la sua presidenza nel 2023 e lo scorso anno.

Come nessun altro diplomatico prima di lei è stata al centro delle discussioni sulla pace e la sicurezza, confrontandosi con le pressioni delle grandi potenze.

Cambiamenti sono previsti anche alle Nazioni Unite a Ginevra. In un momento in cui l'organizzazione sta affrontando una crisi di liquidità senza precedenti che colpisce la Ginevra internazionale, il sottosegretario di Stato agli affari esteri Thomas Gürber diventa capo della missione svizzera sul Lago Lemano.

Sostituirà Jürg Lauber, che è stato eletto vicepresidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).