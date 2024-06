Nonostante l'evoluzione positiva delle entrate, la Confederazione prevede per il 2025 un deficit di 700 milioni. (Foto simbolica) Keystone

Nel bilancio della Confederazione è previsto un deficit di 700 milioni di franchi nel 2025. Lo ha annunciato oggi il Consiglio federale, ritoccando lievemente al ribasso le previsioni rispetto a stime precedenti. La situazione dovrebbe peggiorare dopo il 2027.

Con le misure di sgravio decise a inizio anno dal Governo, e una serie di entrate maggiori previste nell'imminente futuro, la situazione di bilancio che si prospetta per il prossimo biennio appare dunque lievemente migliorata.

Rispetto al preventivo precedente, per l'anno prossimo è previsto un aumento delle entrate della Confederazione pari al 3,2%, per un totale di 85,7 miliardi di franchi, precisa una nota governativa diramata oggi. Per contro, ci si aspetta uscite di 86,4 miliardi di franchi, destinate sostanzialmente all'aumento delle spese per l'esercito, fissate in modo da raggiungere l'1% del PIL entro il 2035.

Una parte delle spese sarà inoltre destinata alle persone con statuto S e che necessitano ancora di un fabbisogno finanziario straordinario, spiega il Consiglio federale. Per il 2025 si prevedono infatti in questo ambito uscite complessive di 1,25 miliardi di franchi a favore delle persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina.

Dal 2027 il Governo si attende nuovi deficit dell'ordine di circa 2,5 miliardi di franchi. Inoltre, vi è il rischio di possibili importanti oneri supplementari, ad esempio nell'ambito dell'esercito, della 13esima mensilità AVS e dei rapporti bilaterali con l’UE.

