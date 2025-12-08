La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider presenta stamattina a Berna i dettagli della strategia Keystone

Una strategia nazionale contro il razzismo e l'antisemitismo: è stata approvata per la prima volta dal Consiglio federale e persegue diversi obiettivi, tra i quali la protezione delle persone colpite, la prevenzione e la promozione dell'impegno sociale.

La strategia mira a migliorare la rilevazione dei casi di razzismo e antisemitismo, lanciando così un segnale forte a tutela dei diritti fondamentali e umani in Svizzera, si legge in una nota governativa odierna.

Il documento, di 15 pagine, definisce un quadro d'intervento congiunto per la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni e rafforza il dialogo con la società civile, viene precisato. Con tale strategia, il Consiglio federale adempie a un mandato del Parlamento.

Il prossimo passo sarà l'elaborazione, da parte del Servizio per la lotta al razzismo, di un piano d'azione con misure volte a combattere entrambi i fenomeni. La strategia contro il razzismo e l'antisemitismo dovrebbe essere attuata a partire dal prossimo anno.