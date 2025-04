Bambini sfollati in attesa di farsi registrare da un'organizzazione umanitaria per poter ricevere aiuti. Keystone

Il Consiglio federale ha deciso oggi di destinare quasi 250 milioni di franchi al Programma alimentare mondiale (PAM), all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

Keystone-SDA SDA

La Svizzera rinnova in questo modo il proprio sostegno alle grandi organizzazioni umanitarie, affinché possano far fronte alle emergenze in tutto il mondo, spiega un comunicato diffuso oggi dal governo.

Le organizzazioni che operano in questo settore devono infatti affrontare crescenti sfide in termini di accesso, sicurezza e finanziamenti. Inoltre, devono fare i conti con una situazione geopolitica instabile, che si ripercuote anche sulla Ginevra internazionale.

Dei quasi 250 milioni di franchi, 73,4 sono destinati al PAM per il 2025 e il 2026. A livello mondiale, il PAM è la più grande organizzazione umanitaria impegnata nella lotta contro la fame, con attività in oltre 40 Paesi e regioni duramente colpiti da gravi emergenze.

Di fronte a sfollamenti forzati senza precedenti, l'esecutivo ha rinnovato anche il proprio sostegno all'UNHCR con un contributo di 64 milioni per il biennio 2025-2026.

L'UNHCR ha il compito di garantire protezione internazionale alle persone profughe e di fornire loro assistenza in situazioni di crisi sempre più prolungate.

Un segnale forte per sostenere la Ginevra internazionale

Dal canto suo, il CICR riceve 112 milioni per le sue operazioni nel 2025 e nel 2026. Tale contributo si aggiunge agli 80 milioni che la Svizzera versa annualmente al CICR per sostenere la sua sede a Ginevra.

Ciò gli permetterà di continuare a svolgere il suo mandato di protezione delle popolazioni colpite da conflitti armati.

Questi contributi saranno imputati al credito, approvato dal Parlamento, per il finanziamento della cooperazione internazionale per il periodo 2025-2028.

Dal momento che il CICR e l'UNHCR sono tra le principali organizzazioni con sede a Ginevra, il Consiglio federale lancia anche un segnale forte a sostegno della Ginevra internazionale e del suo ruolo di primo piano nella politica estera svizzera.