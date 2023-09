Il Consiglio federale raccomanda la bocciatura dell'iniziativa sugli asili nido

Il Consiglio federale è contrario all'iniziativa sugli asili nido Keystone

L'"Iniziativa sugli asili nido» causerebbe spese supplementari miliardarie per la Confederazione in un settore che è di competenza principalmente di Cantoni e Comuni. Pertanto il Consiglio federale raccomanda di bocciare il testo.

L'iniziativa – sostenuta da Partito socialista, Verdi, Verdi liberali e Alleanza del Centro – chiede che tutti i bambini, dai tre mesi di età sino alla fine dell'istruzione scolastica di base, abbiano diritto alla custodia extrafamigliare.

La Confederazione dovrebbe assumere due terzi dei costi e potrebbe emanare direttive minime su qualità della custodia, condizioni di lavoro e altri requisiti.

I Cantoni, dal canto loro, sarebbero tenuti a predisporre tale offerta. Se è richiesta ai genitori una partecipazione ai costi, questa non potrà superare il 10% del loro reddito.

Il Consiglio federale concorda sulla necessità di promuovere ulteriormente la custodia di bambini complementare alla famiglia e di ridurre i costi a carico dei genitori, ma non intende accollarsi una simile fattura.

La Confederazione già contribuisce

«Da 20 anni la Confederazione accorda aiuti finanziari per la creazione di posti per la custodia di bambini mediante un programma d'incentivazione di durata limitata. Inoltre, dal 2018 può sostenere finanziariamente i Cantoni e i Comuni che aumentano i sussidi per ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori», si legge nel comunicato.

«Pertanto, il Consiglio federale è del parere che la situazione finanziaria della Confederazione, attualmente difficile, non permetta ulteriori impegni.»

Secondo il governo è compito dei Cantoni ampliare l'offerta di servizi per la custodia e i datori di lavoro dovrebbero partecipare in forma maggiormente adeguata a questo ampliamento.

Nessun controprogetto

Attualmente il Parlamento sta discutendo un progetto di legge riguardante la partecipazione della Confederazione ai costi per la custodia di bambini a carico dei genitori nell'ambito del quale è stata formulata una proposta di controfinanziamento per la riduzione dei costi a carico dei genitori.

Il governo intende attenersi a questa proposta o esaminare eventuali modelli alternativi di controfinanziamento per evitare un salasso per le finanze della Confederazione.

Il governo rinuncia quindi a presentare un controprogetto diretto o indiretto e ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di sottoporgli una bozza di messaggio contro l'iniziativa popolare entro il 5 luglio 2024.

mc, ats