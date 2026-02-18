Palazzo federale a Berna. Keystone

Dodici militari armati supplementari a favore della European Union Force multinazionale in Bosnia ed Erzegovina (EUFOR ALTHEA). Li ha chiesti il Consiglio federale in un messaggio trasmesso oggi al Parlamento, nel quale si precisa che il mandato è limitato al 2027.

Keystone-SDA SDA

I militari aggiuntivi saranno impiegati negli ambiti del trasporto e dell'attività di Stato maggiore. Il contributo della Svizzera consentirebbe di sostenere l'Unione europea nei suoi sforzi di stabilizzazione nella regione, indica il governo in una nota.

La Svizzera partecipa alla EUFOR ALTHEA da fine 2004, con un contingente di 20 militari armati. L'impiego si basa su una risoluzione dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, adottata per la prima volta nel novembre 2004. Questa è poi stata rinnovata più volte, l'ultima lo scorso ottobre.

Il Parlamento aveva approvato l'impiego di soldati armati nel dicembre 2004. Nel comunicato odierno, il governo tiene a precisare che «la neutralità non si applica alle misure adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU».

Nel 2027 l'Austria assumerà il comando della missione EUFOR ALTHEA. Vienna invierà pertanto, oltre ai 200 militari già impegnati nella missione, un contingente supplementare di oltre 100 militari.

Alla Svizzera è stato chiesto di partecipare a questo contingente di supporto. Con il messaggio licenziato oggi, il Consiglio federale ha risposto positivamente alla richiesta. L'impiego dei 12 militari supplementari è limitato al 2027, ovvero al periodo nel quale l'Austria assumerà il comando della missione.

Il rafforzamento temporaneo del contingente «è nell'interesse strategico della Svizzera», indica il governo. Le esperienze acquisite nel quadro di altre missioni, in particolare della KFOR in Kosovo, hanno dimostrato che anche un modesto sostegno supplementare contribuisce a rafforzare la capacità di difesa della Svizzera, precisa l'esecutivo. Un impiego di questo genere corrisponde anche agli obiettivi della Svizzera in materia di politica estera e di politica di sicurezza.