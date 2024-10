Foglio per la raccolta della firme a favore dell'Iniziativa Servizio Civico (archivio) Keystone

Il Consiglio federale raccomanda al Parlamento di respingere senza controprogetto l'iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna». La popolazione deve essere tenuta a prestare solo i servizi necessari per la sicurezza della Svizzera, precisa nel messaggio.

Il testo chiede che le persone di cittadinanza svizzera prestino «servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente» sotto forma di servizio militare o di un altro servizio di milizia equivalente.

Il governo riconosce che gli scopi dell'iniziativa – promuovere le pari opportunità, la solidarietà e la responsabilità individuale e collettiva – sono fondati. Ritiene però che il sistema dell'obbligo di prestare servizio debba concentrarsi sull'obiettivo di garantire l'apporto di personale per l'esercito e la protezione civile e quindi di contribuire alla sicurezza della Svizzera. La popolazione dovrebbe essere tenuta a prestare servizi solo nella misura in cui la società abbia assoluto bisogno dell'intervento dell'esercito, della protezione civile e del servizio civile, scrive il governo in un comunicato odierno.

Introdurre un «servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente» significherebbe inoltre sottrarre al mercato del lavoro il doppio dei lavoratori rispetto ad oggi. «Sarebbe poco sensato impiegare persone obbligate al servizio per svolgere compiti per i quali sono meno qualificate rispetto all'attività professionale che svolgono altrimenti», aggiunge il Consiglio federale.

