Per stabilizzare l'AVS dopo il 2030, Elisabeth Baume-Schneider intende invogliare i lavoratori a rimanere attivi più a lungo. Keystone

Nessun aumento dell'età pensionabile, né tassa sulle transazioni finanziarie, ma incentivi a lavorare di più.

Keystone-SDA SDA

Sono solo alcuni degli elementi cardine della futura revisione dell'AVS - AVS2030 - presentati oggi dalla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, che dovrebbero garantire la stabilizzazione finanziaria del primo pilastro fra il 2030 e il 2040.

Il Consiglio federale rinuncia all'innalzamento dell'età di riferimento per andare in pensione - oggi 65 anni per tutti - a causa del «no» popolare del 2024 a un provvedimento simile.

Inoltre, precisa una nota odierna dei Dipartimento federale dell'interno (DFI), una simile misura «richiederebbe un lungo periodo di transizione e misure compensative, cosicché non inciderebbe sulle finanze dell'AVS in tempi sufficientemente rapidi».

Oltre a non voler toccare l'età pensionabile, il governo non vuole introdurre nuove fonti di finanziamento, come una tassa sulle transazioni finanziarie o un'imposta sulle successioni o sugli utili da sostanza immobiliare, ma intende concentrarsi sulle fonti di finanziamento esistenti.