Priska Seiler Graf ha rinunciato a una candidatura per la successione di Alain Berset. Keystone

La consigliera nazionale Priska Seiler Graf (PS/ZH) non si candiderà per la successione di Alain Berset in Consiglio federale. La decisione è stata presa per motivi personali, ha detto confermando un'intervista pubblicata sulla «SonntagsZeitung».

«Essere in governo è senza dubbio un'esperienza molto interessante e impegnativa, la mia libertà personale è però per me più importante», ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS. Il PS sarà in grado di trovare sufficienti candidate e candidati competenti, ha aggiunto.

Seiler Graf non scenderà quindi in campo contro uno dei nomi più caldi per la successione di Berset: Daniel Jositsch, un altro zurighese. «I vertici del PS del canton Zurigo sostengono la candidatura di Daniel Jositsch», ha detto la co-presidente della sezione cantonale socialista. Lo stesso Jositsch informerà martedì su una sua eventuale candidatura.

Come reso noto ieri dal partito, gli interessati hanno tempo fino al 29 ottobre per annunciarsi. Una commissione di selezione valuterà le candidature fino al 4 novembre e il ticket definitivo per l'elezione verrà annunciato il 25 novembre.

sifr, ats