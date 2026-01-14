  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Sostegno, anche economico se serve, alle vittime di Crans-Montana

SDA

14.1.2026 - 14:31

Il Consiglio federale vuole offrire tutto il sostegno possibile alle vittime e ai loro cari.
Il Consiglio federale vuole offrire tutto il sostegno possibile alle vittime e ai loro cari.
Keystone

Le vittime dell'incendio di Crans-Montana e i loro cari devono ricevere sufficiente sostegno e, se necessario, verrà chiesto al Parlamento di stanziare i fondi necessari. È la decisione di principio presa oggi dal Consiglio federale.

Keystone-SDA

14.01.2026, 14:31

14.01.2026, 14:33

Entro fine febbraio, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) verificherà se l'attuale offerta di aiuto presenta lacune e vaglierà possibili forme di sostegno. Si tratterebbe di prestazioni sussidiarie a quelle di assicurazioni e del Canton Vallese, si legge in un comunicato governativo.

Quel che è fondamentale è garantire nell'immediato un sostegno senza ostacoli burocratici. Questo è fornito dai consultori cantonali, dove chi ne ha bisogno riceve aiuto finanziario, ad esempio per coprire le spese di alloggio, i costi legati a nuove esigenze abitative in Svizzera e all'estero, eventuali prestazioni mediche non coperte, le franchigie dell'assicurazione malattia e le spese di trasporto medico.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è in stretto contatto con le autorità cantonali. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) prevede prestazioni di aiuto immediato, ma non è chiaro se l'attuale sistema sia sufficiente a far fronte a una situazione della portata del dramma di Capodanno.

Il Consiglio federale vuole che nessuno rimanga escluso dalle offerte di aiuto. Proprio per questo si è detto pronto a chiedere al Parlamento eventuali fondi necessari.

I più letti

Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»
Valerio Scanu allo scoperto: «Con Maria De Filippi ho sbagliato, ero giovane e arrabbiato»
Il giovane figlio di Ueli Kestenholz dice addio al padre con parole toccanti
Per Chiara Ferragni una assoluzione e un caso che cambia il marketing digitale
Una famiglia vallesana lotta per le tre figlie dopo il rogo infernale di Crans-Montana

Altre notizie

Per evitare altre tragedie. Dopo il rogo a Crans-Montana, il Vallese vieta i fuochi d'artificio all'interno

Per evitare altre tragedieDopo il rogo a Crans-Montana, il Vallese vieta i fuochi d'artificio all'interno

Guerra commerciale. Il Consiglio federale approva il mandato negoziale con gli USA

Guerra commercialeIl Consiglio federale approva il mandato negoziale con gli USA

Picco non ancora raggiunto?. L'influenza rimane a un livello elevato in Svizzera

Picco non ancora raggiunto?L'influenza rimane a un livello elevato in Svizzera