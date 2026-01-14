Il Consiglio federale vuole offrire tutto il sostegno possibile alle vittime e ai loro cari. Keystone

Le vittime dell'incendio di Crans-Montana e i loro cari devono ricevere sufficiente sostegno e, se necessario, verrà chiesto al Parlamento di stanziare i fondi necessari. È la decisione di principio presa oggi dal Consiglio federale.

Keystone-SDA SDA

Entro fine febbraio, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) verificherà se l'attuale offerta di aiuto presenta lacune e vaglierà possibili forme di sostegno. Si tratterebbe di prestazioni sussidiarie a quelle di assicurazioni e del Canton Vallese, si legge in un comunicato governativo.

Quel che è fondamentale è garantire nell'immediato un sostegno senza ostacoli burocratici. Questo è fornito dai consultori cantonali, dove chi ne ha bisogno riceve aiuto finanziario, ad esempio per coprire le spese di alloggio, i costi legati a nuove esigenze abitative in Svizzera e all'estero, eventuali prestazioni mediche non coperte, le franchigie dell'assicurazione malattia e le spese di trasporto medico.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è in stretto contatto con le autorità cantonali. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) prevede prestazioni di aiuto immediato, ma non è chiaro se l'attuale sistema sia sufficiente a far fronte a una situazione della portata del dramma di Capodanno.

Il Consiglio federale vuole che nessuno rimanga escluso dalle offerte di aiuto. Proprio per questo si è detto pronto a chiedere al Parlamento eventuali fondi necessari.