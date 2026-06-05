Occorre sostenere le manifestazioni sportive internazionali che si svolgeranno in Svizzera negli anni 2027-2029. È quanto ritiene il Consiglio federale che oggi ha proposto al Parlamento due crediti aggiuntivi per un importo complessivo di 8,24 milioni di franchi.

Gli eventi sportivi internazionali, come i recenti campionati mondiali di hockey o gli europei femminili di calcio, producono molteplici effetti non solo nel mondo dello sport, ma anche nell'economia e nella società.

Inoltre, l'esecutivo intende prolungare il termine per gli aiuti finanziari a favore degli impianti sportivi di importanza nazionale 2022-2027 (CISIN 5), indica una nota governativa odierna.

Gli eventi sportivi internazionali, come campionati mondiali o europei, producono molteplici effetti non solo nel mondo dello sport, ma anche nell'economia e nella società. I Mondiali di disco su ghiaccio appena conclusisi e l'Europeo di calcio femminile svoltosi l'anno scorso ne sono stati esempi perfetti.

Il Consiglio federale ritiene che manifestazioni di questo genere producano effetti duraturi e forniscano impulsi importanti per la promozione dello sport di competizione e di massa, viene precisato.

Contributi per organizzazione e svolgimento

Il Governo intende quindi fornire sostegno finanziario a eventi sportivi internazionali negli anni 2027-2029. Propone alle Camere federali due crediti addizionali a quelli già approvati con il decreto federale di giugno 2023 per un importo complessivo di 8,24 milioni di franchi. L'obiettivo è di fornire un sostegno paragonabile alle manifestazioni che si sono candidate da allora.

Il sostegno comprende contributi per l'organizzazione e lo svolgimento (5,24 mio.) nonché per misure di promozione dello sport particolari (3 mio.) che sono legate a tali manifestazioni.

Judo, pallamano, canottaggio, ecc.

Ecco gli importi destinati agli organizzatori dei principali eventi internazionali in Svizzera: 1,4 milioni vengono attribuiti ai campionati mondiali di Judo, che si svolgeranno a Losanna nel 2028; 1,15 milioni sono assegnati agli Europei maschili di pallamano, che si terranno a Zurigo nel 2028; ai Mondiali di canottaggio di Lucerna nel 2027 andranno 0,825 milioni.

Altri importi saranno destinati ai Campionati europei femminili di pallacanestro di Ginevra nel 2029 (0,525 mio), agli Europei di pattinaggio artistico di Losanna nel 2027 (0,525 mio) e a quelli di nuoto in vasca corta a Basilea nel 2027 (0,5 mio). Infine, 315 milioni andranno ai Campionati mondiali di bob e skeleton 2028 a St. Moritz (GR), precisa ancora la nota.