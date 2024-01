Il Consiglio federale approva la nomina del nuovo direttore della FINMA Keystone

Dal prossimo primo aprile l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sarà diretta da Stefan Walter. Il Consiglio federale ha approvato oggi la nomina del 59enne tedesco, su proposta del consiglio di amministrazione.

Walter dispone di un ampio bagaglio di esperienze nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari, rileva l'Esecutivo in una nota. Presso la Banca centrale europea a Francoforte, dove attualmente è direttore generale della vigilanza orizzontale, ha sviluppato la vigilanza sulle banche di rilevanza sistemica.

Ha ricoperto anche la carica di segretario generale del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. In questa funzione, dopo lo scoppio della crisi finanziaria mondiale, è stato incaricato di coordinare i negoziati a livello mondiale al fine di riformare la regolamentazione e rafforzare il sistema finanziario, precisa il Governo, aggiungendo che Walter ha conseguito un master in International Banking and Finance presso la Columbia University.

Succederà a Urban Angehrn, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso settembre per motivi di salute. Fino a tale data, la FINMA continuerà a essere diretta ad interim da Birgit Rutishauser, conclude il Consiglio federale.

mh, ats