Il portale sud del Milchbucktunnel, dove termina l'autostrada A1L Keystone

Segno dei tempi che cambiano: il sogno – per alcuni l'incubo – di vedere un'autostrada che attraversi il centro di Zurigo viene accantonato. Il Consiglio federale ha infatti stralciato oggi dall'Ordinanza sulle strade nazionali la cosiddetta «Zürcher Ypsilon».

L'idea era di collegare tra di loro le tre autostrade che giungono a Zurigo da nord, ovest e sud. Ad oggi è stato costruito solo il tratto nord, ossia il Milchbucktunnel (A1L) che sbuca nei pressi del Letten, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale. L'autostrada in provenienza da Berna termina invece all'Hardturm, e quella da Coira a Wiedikon (A3W).

Quest'ultima autostrada era già stata predisposta per un suo prolungamento. La «S» che gli automobilisti devono percorrere in uscita ne è la dimostrazione. Sotto la stazione ferroviaria centrale era anche stato costruito un tunnel per ospitare la carreggiata, che non vedrà però mai circolare automobili: è attualmente in corso la conversione a galleria ciclabile.

La «Zürcher Ypsilon», teatro di feroci battaglie politiche fin dagli anni '70 del secolo scorso, viene così ora definitivamente archiviata. Tale soluzione, come sottolinea oggi il Consiglio federale, «risulta ormai anacronistica, tanto che anche la progettazione è stata abbandonata già da tempo».

fc, ats