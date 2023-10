Dopo non essere entrata sul ticket per il dopo Sommaruga, un anno dopo Evi Allemann ci riprova. Keystone

C'è anche una donna fra i socialisti candidati alla successione in Consiglio federale di Alain Berset, che lascerà a fine anno. Si tratta della consigliera di Stato bernese Evi Allemann, annunciatasi durante una conferenza stampa odierna.

La 45enne siede nell'esecutivo del proprio cantone, dove ricopre la carica di responsabile degli interni e della giustizia, dal giugno 2018. In precedenza, nel 1998, giovanissima, è entrata in Gran Consiglio, rimanendoci fino al 2003. In seguito è stata consigliera nazionale per quasi 15 anni.

Non è la prima volta che Allemann tenta il salto in governo: si era infatti già detta interessata meno di un anno fa, nel novembre 2022, quando il partito era alla ricerca del rimpiazzo di Simonetta Sommaruga. Il PS aveva però preferito puntare su un ticket a due con la consigliera agli Stati basilese Eva Herzog e quella giurassiana Elisabeth Baume-Schneider, poi eletta.

Allemann si unisce a una corsa al post Berset che si sta facendo affollata in seno ai socialisti. Prima di lei, si sono candidati ufficialmente pure il consigliere agli Stati Daniel Jositsch (ZH), i consiglieri nazionali Matthias Aebischer (BE), Jon Pult (GR) e Roger Nordmann (VD), nonché il consigliere di Stato Beat Jans (BS).

bt, ats