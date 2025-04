L'ambasciatore Gabriel Lüchinger dovrà cercare di riportare il sereno nelle relazioni fra la Svizzera e gli Stati Uniti. Keystone

Di fronte ai «superdazi» statunitensi inflitti alla Svizzera, il Consiglio federale ha nominato oggi un inviato speciale per gli Usa, l'ambasciatore Gabriel Lüchinger, e istituito una struttura ad hoc diretta dal capo della diplomazia elvetica, Ignazio Cassis.

Keystone-SDA SDA

Questa organizzazione, incaricata di guidare le relazioni tra i due Paesi è già in funzione, spiega una nota governativa odierna, e sarà operativa fino al 31 dicembre.

Già il 3 aprile scorso, l'esecutivo aveva deciso di intensificare i contatti con Washington allo scopo di trovare soluzioni alle questioni in sospeso, in particolare in ambito commerciale, economico e finanziario. Ma per rafforzare la guida politica e operativa, il Consiglio federale ha voluto creare un comitato di pilotaggio.

Questa struttura operativa è formata da un gruppo ristretto, un gruppo allargato e l'inviato speciale. L'ambasciatore Lüchinger, capo della Divisione Sicurezza internazionale del Dipartimento federale degli affari esteri, costituisce un canale di contatto mirato e complementare centrato in particolare sulla sicurezza internazionale.