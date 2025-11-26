  1. Clienti privati
Svizzera Il Consiglio federale chiede di respingere l'iniziativa Bussola sul pacchetto accordi con l'Ue 

SDA

26.11.2025 - 13:28

L'"Iniziativa Bussola"chiede di sottoporre a doppia maggioranza - di popolo e Cantoni - i nuovi accordi tra Svizzera e UE
L'iniziativa Bussola, che chiede che il pacchetto di accordi con l'UE sia sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni, deve essere respinta. Oggi il Consiglio federale raccomanda al Parlamento di bocciare il testo senza opporgli un controprogetto.

26.11.2025, 13:28

26.11.2025, 13:33

L'iniziativa mira a sancire nella Costituzione il principio secondo cui la Svizzera non può cedere la propria giurisprudenza all'estero. Concretamente i promotori – in gran parte di lingua tedesca, provenienti dal mondo dell'economia, dal PLR o dall'UDC – chiedono che tutti i trattati che prevedono una ripresa dinamica del diritto straniero siano sottoposti al referendum obbligatorio.

In questo modo, trattati come il pacchetto di accordi con l'UE potranno essere conclusi solo se approvati da popolo e Cantoni. Il Consiglio federale si è invece espresso a favore del referendum facoltativo su questo tema.

Nel recente passato, sia i cittadini che il Parlamento hanno più volte rifiutato di estendere il referendum obbligatorio ai trattati internazionali, ha ricordato il Governo.

