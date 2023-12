Jörg De Bernardi in una foto d'archivio Keystone

Il ticinese Jörg De Bernardi è stato nominato oggi dal Consiglio federale vicecancelliere ad interim. Dal primo gennaio prenderà il posto di Viktor Rossi, eletto dall'Assemblea federale alla carica di cancelliere della Confederazione.

In un comunicato, il governo ricorda che De Bernardi, classe 1973, ha già ricoperto in passato la funzione di vicecancelliere, dal 1° agosto 2016 fino al 30 aprile 2019. Dopo essersi dimesso per motivi familiari, dal 1° maggio 2019 dirige il Settore Risorse della Cancelleria federale.

Come detto, De Bernardi assumerà la funzione ad interim, fino a quando la carica rimarrà vacante. Non è candidato alla successione di Rossi. Il posto di vicecancelliere sarà messo a concorso a breve, precisa la nota.

fc, ats