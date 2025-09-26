  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Francine Zimmermann nuova responsabile dell'Ufficio federale dell'aviazione civile

SDA

26.9.2025 - 14:24

La nuova responsabile dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, Francine Zimmermann.
La nuova responsabile dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, Francine Zimmermann.
Keystone

Cambio della guardia alla guida dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC): da inizio aprile 2026, l'attuale vicedirettrice, Francine Zimmermann, prenderà il posto di Christian Hegner, che lascia l'incarico per andare in pensione.

Keystone-SDA

26.09.2025, 14:24

26.09.2025, 14:34

Laureatasi a Friburgo in scienze economiche e sociali, Francine Zimmermann vanta una lunga esperienza in seno all'amministrazione federale, dove ha ricoperto incarichi presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Dal 2015 lavora per l'UFAC.

Nominata oggi dal Consiglio federale, la 42enne Zimmermann è da molti anni co-responsabile della Divisione Strategia e politica che comprende 70 collaboratori, ha affermato ai media il «ministro» dei trasporti, Albert Rösti.

In questa veste è responsabile di dossier di importanza centrale come negoziati internazionali, sviluppo del diritto aeronautico, questioni relative all'ambiente e all'innovazione come pure autorizzazioni edilizie e di esercizio per gli aeroporti. Inoltre rappresenta l'Amministrazione federale nel consiglio di amministrazione dell'EuroAirport di Basilea-Mulhouse, ha sottolineato il consigliere federale bernese, dettosi convinto che la Zimmermann sia la persona giusta al posto giusto.

Per quanto riguarda la diretta interessata, quest'ultima si è detta onorata della nomina, non nascondendo però che la direzione dell'UFAC è confrontata con grandi sfide, in particolare a livello di sicurezza, sviluppo tecnologico, cooperazione internazionale e sostenibilità ambientale, un ambito quest'ultimo che le sta particolarmente a cuore. A livello nazionale, Zimmermann curerà anche il dialogo con la popolazione in relazione ai disagi – leggi rumore – causati dagli scali aeroportuali.

In merito ai droni, tema che occupa da giorni i media nazionali e internazionali, Zimmermann ha sottolineato che i principali responsabili per la protezione delle infrastrutture sono gli scali stessi. Qualora la presenza di questi velivoli dovesse farsi più minacciosa, allora spetta alle polizie cantonali e in ultima istanza all'esercito intervenire.

I più letti

Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
In Svizzera sta già cadendo la prima neve, ecco dove
Trump minaccia dazi al 100% sui farmaci mentre Bruxelles rivendica la sua «polizza assicurativa»
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

Altre notizie

Svizzera. Anche i veicoli elettrici vanno tassati, in funzione ai km o all'energia utilizzata

SvizzeraAnche i veicoli elettrici vanno tassati, in funzione ai km o all'energia utilizzata

Svizzera. Agevolare la costruzione di alloggi adeguando le regole ISOS

SvizzeraAgevolare la costruzione di alloggi adeguando le regole ISOS

Svizzera. 150 milioni in più per gli alloggi a pigione moderata

Svizzera150 milioni in più per gli alloggi a pigione moderata